شاهد .. عندما بكت الإعلامية ’’منى الشاذلي‘‘ بمرارة بسبب مصيبة حسن الرداد.. ما فعله أحزن الكل وصدمهم !!

انت الان تتابع خبر عندما بكت الإعلامية ’’منى الشاذلي‘‘ بمرارة بسبب مصيبة حسن الرداد.. ما فعله أحزن الكل وصدمهم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر حسن الرداد بإطلالة جذابة من عطلته الصيفية وعلق قائلا: صيف.

و كان قد كشف الفنان حسن الرداد، عن موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي: "ايمي شخصية حساسة ولسه متأثرة بوفاة والديها صعب جداً لكن قريب جداً هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

وفي لقاء سابق لم تتمالك الإعلامية منى الشاذلي نفسها فأجهشت بالبكاء مع حسن الرداد.

وبكت منى الشاذلي خلال محادثتها لحسن الرداد حين روى قصة وفاة شقيقه الأصغر بتفاصيلها في حادث سير مفاجئ علماً أنه كان معه في الحادثة.

وأوضح الرداد أن شقيقه الأصغر فادي كان ناضجاً حسن الخلق ذو صفات مميزة أشاد بها الكثير من معارفهم وهو لا يزال يتذكره في كل لحظة اليوم كما أنه يفتقد وجوده كثيراً.