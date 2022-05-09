شاهد .. أم أولاد أبو هشيمة تغيظ النجمة ياسمين صبري بخطوة غير متوقعة ابداً بعد طلاقها.. لن تصدق ما فعلت ؟؟ (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أم أولاد أبو هشيمة تغيظ النجمة ياسمين صبري بخطوة غير متوقعة ابداً بعد طلاقها.. لن تصدق ما فعلت ؟؟ (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

قامت عبير - الزوجة الأولى لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة - بإعادة نشر صورا لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد نشرها قبل عدة أشهر.

ولفتت الزوجة الأولى لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الأنظار إليها لحفاظها على جمالها الذي لفت انتباه أصدقائها.

وقال ناشطون إن عبير قامت بذلك في محاولة لإغاظة طليقته ياسمين صبري، بعد انفصاله عنها مؤخراً.

يذكر أن الزوجة الأولى لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ظهرت للمرة الأولى في صور متداولة قبل عامين، وهي تعيش في القاهرة، وأنجبت منه ولدين هما: (عمر ويوسف أحمد أبو هشيمة)، ويلعب أحدهما كرة القدم في النادي الأهلي.

وقارن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين الزوجة الأولى لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وزوجتيه التاليتين هيفاء وهبي، وياسمين صبري، اللاتي انفصلن عنه بالتتابع.