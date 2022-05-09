شاهد .. ليه رفضتي تتباسي من أحمد زكي ؟؟ فردوس عبد الحميد أجابت بكل جرأة وكشفت سرها الخطير والمخفي !!

انت الان تتابع خبر ليه رفضتي تتباسي من أحمد زكي ؟؟ فردوس عبد الحميد أجابت بكل جرأة وكشفت سرها الخطير والمخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة فردوس عبدالحميد، عن سبب رفضها تقبيل الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم طائر علي الطريق.

فأكدت " عبدالحميد" خلال لقائها ببرنامج " عم يتساءلون " المذاع علي فضائية " ltc" ، أنها لديها مبدأ منذ دخولها عالم الفن وهو عدم تقديم مشاهد مبتذلة ومصممة علي عدم التخلي عنه .

وأوضحت النجمة الكبيرة أنها غير معترضة علي المشاهد الساخنة التي يتم تقديمها في الأعمال الفنية ولكن كل شخص وله المبدأ الخاص به .