شاهد .. فضحت أخلاقها.. فجر السعيد تحرق قلب أصالة نصري بإهانة قاسية.. ما قالته صدم الكل ولم يصدقه أحد !!

انت الان تتابع خبر فضحت أخلاقها.. فجر السعيد تحرق قلب أصالة نصري بإهانة قاسية.. ما قالته صدم الكل ولم يصدقه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الفنانة السورية، أصالة نصري، متهمة إياها بالعديد من الصفات السلبية، ومنددة ببعض أفعالها.

وفي لقائها الأخير ببرنامج "غبقة للفجر"، قالت فجر السعيد: "عندي خلاف شخصي حاليًا مع أصالة ، لأن أصالة يوم أنا مريضة، عندما كنت مريضة أصالة، كتبت منشور تترحم علي إنا أنا مت، وفي معناه إني أنا متت حوبة (آثمة)"

مضيفة: "يعني هيي عطتني حوبة.. على أساس هي سيدية..السيدة زينب".

وتابعت: "أصالة حذفت منشور إعلان وفاتها ( وفاة فجر السعيد)، بعد اتصال المستشفى التي كانت فجر تخضع للعلاج فيها، حيث هددوها بإقامة دعوى قضائية ضدها بسبب خبر غير صحيح".

وأكملت: "هي لا تعنيني..اللي يتمنى الموت لآخر ويفرح في موت أي أحد حتى ولو كان عدوه هو ليس إنسانا نهائيا".