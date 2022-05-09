شاهد .. طلّقها بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. تفاصيل مخفية وأسرار عن زوج ياسمين صبري الأول !! (اتفرج صورته)

انت الان تتابع خبر طلّقها بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. تفاصيل مخفية وأسرار عن زوج ياسمين صبري الأول !! (اتفرج صورته) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعتبر ياسمين صبري من النجمات التي يحب الجمهور متابعة أخبارها، خاصة وأنها أصبحت واحدة من أيقونات الموضة ومصدر إلهام للكثير من الفتيات، وبجانب ذلك تعتبر حياتها الشخصية مثيرة للجدل ومليئة بالتفاصيل.

فلم يكن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة هو أول أزواج الفنانة المصرية ياسمين صبري، والذي أنفصلت عنه في الأيام الأخيرة، بل أنها كانت متزوجة سابقًا في السر من أحد الرياضيين.

معلومات عن زوج ياسمين صبري الأول



وكشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن اسم زوجها الأول محمد وهو رياضي، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجًا في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.



وصفت ياسمين زوجها بأنه شخص رياضي ويحافظ على وزنه ولياقته، ولأنها طباخه ماهرة ازداد وزنه بشكل ملحوظ خلال فترة زواجهما، لكنه استطاع أن يعود للياقته بعد فترة قليلة. وأضافت أن دلعه «دودي».

إنفصال ياسمين صبري عن زوجها الأول



انفصلت ياسمين صبري عن زوجها الأول محمد بعد فترة قصيرة من إعلان خبر زواجها، ولم توضح وقتها سبب الانفصال واستمرت في تقديم أعمال فنية ناجحة. فيما أكد البعض أن ظهورها مع إسعاد يونس تسبب في طلاقها لأنه أصابهما بالحسد.



حفل زفاف ياسمين صبري



رغم إصرار ياسمين على إخفاء تفاصيل زواجها الأول وعدم الإعلان عن شكل أو هوية زوجها، قام والدها بنشر صور لها برفقته أثناء حفل الخطوبة، وأكد أنه كان شاب مميز ويمتلك كل المواصفات التي تتمناها أي أنثى.