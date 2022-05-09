شاهد .. أنتشار صورة نادرة للإعلامية لميس الحديدي قبل الشهرة تصدم الجمهور.. لن تستطيع التعرف عليها !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة للإعلامية لميس الحديدي قبل الشهرة تصدم الجمهور.. لن تستطيع التعرف عليها !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول ناشطون صورة قديمة كانت قد نشرتها الصفحة الرسمية للجامعة الأمريكية في القاهرة للإعلامية المصرية لميس الحديدي، أثناء احتفالها بتخرجها من كلية الإعلام عام 1987.

وحينها علّق المسؤول عن صحفة الجامعة على الصورة قائلاً: “صورة من الارشيف: خريجة الجامعة الامريكية بالقاهرة والاعلامية المعروفة لميس الحديدي اثناء حفل تخرجها من كلية الصحافة والاعلام في 1987”.

لكنها عملت على تطوير جمالها مع الحفاظ على ملامحها الطبيعية من خلال البوتوكس والفيلر وتغيير طريقة مكياجها.

ومن الواضح ام لميس اعتمدت لون الصبغة الأشقر لتغيير لوكها، وأصبحت تختار إطلالات أكثر أناقة.

يشار الى ان لميس الحديدي كشفت في السابق الى خضوعها لعمليات التجميل البسيطة، مشيرة أنها لم تلجأ لشد الوجه عن طريقة الجراحة، لكنها تلجأ للفيلر والبوتكس فقط.