شاهد .. خفايا وأسرار الليلة التي قرر فيها أحمد أبو هشيمة طلاق ياسمين صبري.. لن تصدق ماذا فعلت بعدما عرفت !!

انت الان تتابع خبر خفايا وأسرار الليلة التي قرر فيها أحمد أبو هشيمة طلاق ياسمين صبري.. لن تصدق ماذا فعلت بعدما عرفت !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

علقت الدكتورة مها العطار خبيرة طاقة المكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالفنانة المصرية ياسمين صبري.

وقالت خبيرة طاقة المكان إن حياة ياسمين صبري كانت مجموعة من الأخطاء في علم الطاقة التي كتبت نهاية حياتها الزوجية ولم يساعدها خبير الطاقة الخاص بها في الحفاظ علي حياتها الزوجية.

وأوضحت بعض هذه الأخطاء حتى لا نقع بها لكي نعيش بسعادة في حياتنا موضة أن أكثر الأخطاء التي ارتكبتها كانت في ليلة احتفالها معه بعيد ميلادها، وأثر ذلك في انفصالها عنه.

ولفتت أن عيد ميلادها الأخير كتبت اسمها علي التورتة وقامت بإهانته وإحراقه، واستخدمت صورتها هي وزوجها على البالونات والتي انتهت بالفرقعة والطيران.

وأشارت خبيرة طاقة المكان إلى أنها استخدمت الكثير من القلوب في عيد ميلادها سواء بالونات أو على التورتة أو مجسمات وقامت بإهانة هذه القلوب وكانت السبب في وجع قلبها في النهاية، فضلا عن أنها استخدمت الكثير من أشكال النساء في عيد ميلادها على شكل دمي أطفال وهو رمز لدخول النساء في حياتها الزوجية .

وأجمعت الدكتورة مها العطار تلك الأخطاء ممثلة في شراء عقد التمساح الماس ولبسه وهو يحمل طاقة أصحابه القديمة في الموت والطلاق والخسارة، وعرض حياتها الشخصية أمام الناس ولم تفرق بين حياة العمل وحياتها الشخصية مما أدخل عين الحسد في حياتها الزوجية.

واستكملت: التفاخر بمقتنياتها الخاصة أمام الجميع ومنها المائدة الرمضانية الأخيرة قبل أسبوعين من انفصالها مما كان له السبب في حسدها علي حياتها باستمرار، وارتداء خاتم وسلسلة علي شكل فراشة وهو ما حذرت منه في طيران الشخص أو عقله.

واختتمت: الحديث عن المشاهير بيعتبر نموذج أمامنا جميعا لان الكثير من الناس تتابعهم لأسباب مختلفة والبعض يحاول تقليد حياة المشاهير.

مضيفة: سبق وأن حذرت من اهانة اسمك او صورتك علي التورتة وعلي الشموع وحذرت من التباهي بالحياة الشخصية امام الناس وحذرت ايضا من استخدام شكل الفراشات والقلوب واشكال النساء في المكان سواء صور او تماثيل او عرائس، ياريت تراجعوا نفسكم وتاخذوا بالكم من حياتكم .. حياتك غاليه عليا وعلشان كدة وجودي معك سبب.