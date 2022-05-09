شاهد .. مين أكثر واحد نفسك تتزوجيه ؟؟ الفنانة بلقيس أجابت دون خجل وصدمت الكل بما أعترفت به دون ذرة خجل !!

انت الان تتابع خبر مين أكثر واحد نفسك تتزوجيه ؟؟ الفنانة بلقيس أجابت دون خجل وصدمت الكل بما أعترفت به دون ذرة خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة بلقيس مؤخرا ضيفة على برنامج مراحل مع الإعلامي علي العلياني، والذي يذاع عبر فضائية sbc.



وكشفت بلقيس عن مواصفات فارس أحلامها مشيرة إلى أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى في هذه الفترة، وأن فارس أحلامها لا بد أن يكون مُستقلاً مادياً وداعماً لها ومتقبلاً لشهرتها ولا يغار من عملها في الفن.

وقالت بلقيس فتحي "أريد زوجاً يكون سنداً لي ومستقلاً مادياً وداعماً ومتقبلاً لشهرتي ولا يغار من عملي بالفن، وألا يكون عنده حب تملك وسيطرة لأن هذه الأشياء لا تظهر في البداية وإنما بعد الزواج عندما تغلق الأبواب مما يوثر عليّ نفسياً".

وتابعت: "من الصعب أن أتزوج رجلاً ثرياً مقابل أن أترك عملي أو يفقدني شغفي وحبي للفن، لكن في هذه الفترة أنا متخوفة من الزواج بنسبة كبيرة".

وكانت بلقيس فتحي انفصلت بشكل مفاجئ عن زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف في مايو 2021.