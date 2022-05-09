شاهد .. لن تستطيع التصديق.. هذا الفنان الوحيد الذي قال عنه الراحل حسن حسني أنه «أناني» !! .. من يكون ؟(صورة)

انت الان تتابع خبر لن تستطيع التصديق.. هذا الفنان الوحيد الذي قال عنه الراحل حسن حسني أنه «أناني» !! .. من يكون ؟(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

الغيره الفنّيه تعد بين النجوم أمرًا طبيعيًا وفي نطاق المألوف والمتعارف عليه، خاصة لو كان النجمان يتنافسان في نفس المجال سواء دراما أو كوميدى وهو ما حدث بين النجمين الراحلين حسن حسني ووحيد سيف.

حيث تطرق الفنان الكبير الراحل حسن حسني إلى ذلك في حديث مع الناقد الفني طارق الشناوي واتهم بشكل مباشر الفنان وحيد سيف بالأنانية، قائلًا أنه يفضل أن يكون وحيدًا في الأحاديث ولا يسمح للآخرين بإلقاء النكات على المسرح، وكأنه يريد حسن حسني أن يكون حسن حسني وليس الشخصية التي يقدمها.

وأوضح: “تألق معي عدد كبير من النجوم الشباب في بداية مشوارهم الفني، مثلا أذكر رامز جلال في دور البطولة، بفيلم “أحلام الفتى الطائش” حيث جاء في الأيام الأولى، إلى منزلي وصرخ، حتى شاركت معه في الفيلم، حقًا كان فيلمه الأول ناجحًا، وبعد ذلك قدمت معه فيلمًا آخر، وبالرغم أنه كان أكثر انشغالًا بخطط رمضان، لكنه أصبح بعدها مثل الكوميديين الذين حققوا نجاحًا أكبر.

وعندما تحدث عن توسيع المجال لفنانين أخرين قال حسن حسني: معظم جيل الشباب مثل محمد هنيدي وهاني رمزي وأحمد السقا ومحمد سعد، يحبونني ويفضلون العمل معي لأنني أعطي الفرص والمساحة لهؤلاء، ولمن يقف أمامي.

وتابع:” على عكس وحيد سيف، حيث يعمل لنفسه فقط على خشبة المسرح، فلا ينظر لمن يقف أمامه، ويريد أن يُضحِك بأي شكل من الأشكال، حتى أنه ينبح أو يونو على خشبة المسرح، ولكن هذا لا ينفي كونه فنان له بصمات واضحة وكوميديان كبير، لكني أتحدث تحديدًا عن هذا الفصل”.