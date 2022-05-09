شاهد .. لن تصدق أن هذا هو نجل الفنان أيمن زيدان.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. والمفاجأة بهويته ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق أن هذا هو نجل الفنان أيمن زيدان.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. والمفاجأة بهويته ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

مهنة التمثيل من المهن التي لا تورث الا بوجود الموهبة الفطرية مسبقاً ، فإذا لم تكن موجودة لتوارى الفنان بعد فترة قصيرة من الظهور ، وهناك عدد من فنانين هذا الجيل توارثوا الفن من ابائهم حتى أصبحوا نجوم الشباك الأول.

نجم اليوم ورث من والده حب عالم الفن، ولا يرى نفسه في مهنة أخرى، إنه الفنان والمخرج حازم زيدان نجل أيمن زيدان.

حازم زيدان ابن الفنان الكبير أيمن زيدان، ولد في العاصمة السورية دمشق، وأعمامه هما الممثلان شادي ووائل زيدان، ودرس الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما بمصر، وتخرج عام 2014.

دخل حازم مجال التمثيل تأثرا بوالده، لكنها كانت رغبة شخصية منه، وقال في حديث خاص لمجلة ليالينا إنه جزء من هذه الصناعة؛ بسبب مرافقته لوالده منذ صغره بأماكن التصوير هذه في البداية.

أما عن قراره السير على خطى والده في مجال التمثيل، فقد درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية حتى تتسنى له الفرصة بدخول عالم التمثيل باحترافية.

ووصف وجوده في عالم الفن قائلاً: "هي المهنة مستحيل أتخلص منها أو أكون بغيرها".

أعمال حازم زيدان شارك والده في عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية في طفولته وشبابه، كما عمل حازم زيدان ممثلا ومخرجا أيضا؛ فأخرج عدة أعمال؛ منها: العين الساحرة، وهو الفيلم الذي فاز بجائزتين في المسابقة الرسمية لمهرجان بيترهوف السينمائي في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وهو من تأليفه وإخراجه، وأفلام أخرى مثل: فيلم رعب، ينتظر، أمينة ومطر أيلول.

وعن الأعمال السينمائية والتليفزيونية، شارك بالتمثيل في ليلى والذئاب، السابعة والربع مساء، أحلى الأيام، أحمد ابن حنبل، أيام الدراسة، الكندوش، الضفدع، الروليت.