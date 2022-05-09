شاهد .. سألوا الفنانة دنيا سمير غانم مين هو الممثل اللي تحبي تمثلي معاه ؟؟ .. فأختارت وأحداً بلا تردد .. من يكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة دنيا سمير غانم مين هو الممثل اللي تحبي تمثلي معاه ؟؟ .. فأختارت وأحداً بلا تردد .. من يكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة دنيا سمير غانم، كشفت في وقت سابق، عن نوعية الشخصيات التي تتمني تجسيدها بخلاف الأدوار الكوميدية، وأيضا النجم الذي تتمنى الوقوف والتمثيل أمامه.

وردت دنيا، على سؤال أحد متابعيها عبر "ستوري" حسابها على"إنستجرام"، قائلة: "نفسي أمثل كل الأنواع إن شاء الله ما عدا الرعب".

وحول النجم الذي تتمنى الوقوف والتمثيل أمامه، فأوضحت: "دكتور يحيي الفخراني تاني".

وكانت دنيا سمير غانم نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام"، صورة للمخرج أحمد الجندي في برنامج "كلمة أخيرة" والذي تحدث فيه الأخير عن موهبة وقيمة الفنانة دنيا سمير غانم.

وحرصت الفنانة على توجيه رسالة شكر له على كلماته، والتأكيد على الدور الكبير الذي لعبه المخرج المصري في العديد من الأعمال التي قدمتها دنيا سمير غانم في السنوات الأخيرة.