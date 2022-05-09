شاهد .. من منكم يزال يتذكر سعدية بنت غادة عبد الرازق في ’’الحاج متولي‘‘ .. هكذا أصبح شكلها اليوم‎ في سن الأربعين ؟! (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر من منكم يزال يتذكر سعدية بنت غادة عبد الرازق في ’’الحاج متولي‘‘ .. هكذا أصبح شكلها اليوم‎ في سن الأربعين ؟! (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد مرور حوالى 22 عاماً على مسلسل عائلة الحاج متولي ، هكذا أصبحت عايدة غنيم التي جسدت دور سعدية إبنة نعمة الله زوجة نور الشريف.

عايدة غنيم أصبح عمرها 40 عاماً وكانت في فترة تمثيلها في المسلسل تبلغ من العمر 19 عاماً.

ونشرت الفنانة الشابة عايدة غنيم صورة لها من كواليس فيلمها الجديد براءة ريا وسكينة وهو من بطولة وفاء عامر في دور ريا وحورية فرغلي في دور سكينة وبطولة عايدة غنيم في دور الضحية ومنة فضالي في دور الصحفية التي تنشر عن عصابة ريا وسكينة والفنانة شريف باهر.

وكشفت عايدة غنيم في تصريح صحفي أنها تشارك خلال أحداث فيلم "براءة ريا وسكينة" بشخصية نبوية وهي إحدي ضحايا ريا وسكينة، ولكن أحداث الفيلم تكشف أن من قتلها ليس ريا وسكينة.

وقدّمت الفنانة عايدة غنيم نحو 40 عملا فنيا، تنوعت بين السينما والدراما والمسرح، لكنها اشتهرت بشخصية «سعدية» في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، حيث أدت دور ابنة الفنانة غادة عبدالرازق.

وشاركت غنيم في العمل إلى جانب كوكبة من النجوم الكبار، بينهم الفنان الراحل نور الشريف، ماجدة زكي، غاده عبدالرازق، رانيا يوسف، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، ميمي جمال، نورهان، عايدة رياض، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي.