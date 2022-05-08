شاهد .. والد ياسمين صبري يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف بكل جرأة سر طلاق أبنته للعلن !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر والد ياسمين صبري يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف بكل جرأة سر طلاق أبنته للعلن !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

رفض الدكتور أشرف صبري الحديث عن انفصال ابنته الفنانة ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقال صبري إنه ليس لديه أي تعليق على انفصال ابنته، مشيرا إلى أنه لا يعلم التفاصيل المتعلقة بطلاقها، وقد علم بأمرها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أشرف صبري قد دخل في خلاف مع ابنته ياسمين على الملأ، ووجه إليها الاتهامات والأكاذيب بعد تصريحاتها بأنها عاشت حياة بسيطة جدا، كما كان مصروفها قليلا، وكانت تفكر وتتخيّل كيف ستكون غنية.

ونشر أشرف صبري والد الممثلة ياسمين صبري صورا لها معه من خطوبتها الأول لتكذيب تصريحاتها حول علاقته بها وأنها لم تراه منذ كانت في الثانية من عمرها.

وعلق صبري على صور خطوبة ياسمين ابنته عبر حسابه بموقع Facebook، كاتبا: "بعد ماسمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟ أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا، وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها اجمل حفلة ودي صورها".

وتابع: الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح اخوها ولو اب اهتم بفرح ابنه وزعلان ان اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟ أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر ان الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش انها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا.

وأضاف: واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده، وحسبي الله ونعم الوكيل.

وكانت ياسمين صبري صرحت عن علاقتها بوالدها: "مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسئولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها".