شاهد .. هذه الطفلة الجميلة وكبرت وأصبحت أشهر فنانة بتاريخ الوسط الفني المصري .. من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الجميلة وكبرت وأصبحت أشهر فنانة بتاريخ الوسط الفني المصري .. من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة مى كساب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لها وهي طفلة صغيرة.

وكتبت مي كساب تعليقا على الصورة، قائلة ” "أنا.. وأعوذ بالله من كلمه أنا، عدت السنين والقلب لسه بريء.. الحمد لله" “.

وظهر من خلال الصورة أن ملامح مي الطفولية لم تتغير كثيرا، ونالت الصورة إعجاب متابعيها على صفحتها وتمنوا لها دوام الصحة والفرح.

وكانت الفنانة مى كساب، عرض لها خلال موسم دراما رمضان الماضى، مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة الكبيرة يسرا، هو العمل الرابع الذى يجمعهما سويا.