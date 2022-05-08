أخبار اليمن : قوى العدوان والمرتزقة ترتكب 167 خرقاً جديدا للهدنه

قوى العدوان والمرتزقة ترتكب 167 خرقاً جديدا للهدنهارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 167 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء منطقة الصوح في نجران و46 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد أربعة خروقات لمرتزقة العدوان، باستحداث تحصينات في حجة، الضالع، البيضاء منطقة نجران، حيث تم استحداث تحصينات في الجمارك بمحافظة حجة وتبة الخزان في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع، ومعسكر اللواء 115 بمنطقة ثره بمحافظة البيضاء، وكذا استحداث تحصينات في البقاع بمنطقة نجران.

ولفت المصدر إلى تسجيل 89 خرقا بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وذكر المصدر أنه تم رصد 27 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف قصف صاروخي مواقع الجيش واللجان الشعبية في كبري جحاف بمنطقة جيزان.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، حجة، صعدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في السد وملعاء والروضة بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض وبني حسن وجنوب شرق حيران بمحافظة حجة، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في كاظم والقرنع والمستحدث القديم وجنوب الشبكة بمحافظة صعدة.

وبين المصدر أن مرتزقة العدوان، استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العمود والكنب القديم وشمال الام بي سي بمنطقة جيزان، وكذا مزارع آل الزماح بمنطقة عسير والصوح والبقاع بمنطقة نجران.