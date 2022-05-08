شاهد .. مصرية حسناء تقتل زوجها وتحرق جثته لتستمتع مع عشيقها .. لكن النهاية كانت لا تخطر على عقل !

انت الان تتابع خبر مصرية حسناء تقتل زوجها وتحرق جثته لتستمتع مع عشيقها .. لكن النهاية كانت لا تخطر على عقل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية بمصر، تفاصيل العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، معصوب العينين وبه آثار لحروق وكدمات بأنحاء متفرقة من جسده.

وتبين أن المجني عليه قد قُتل على يد زوجته وعشيقها، اللذين قررا قتله لكي يخلو لهما الجو لأجل علاقتهما الآثمة في إحدى القرى بمحافظة الشرقية، بحسب القاهرة 24.

وبعد ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وأنهما قد اتفقا على التخلص من المجني عليه وأعد الثاني لذلك دراجة بخارية (توك توك) ومطرقة حديدية، وتوجه المتهم إلى مسكن المجني عليه وبحوزته المطرقة، وكانت في انتظاره عشيقته المتهمة (زوجة المجني عليه) داخل المسكن، وفور رؤيته للمجني عليه حتى خنقه بيديه ثم ضربه على رأسه بالمطرقة الحديدية عدة ضربات حتى فارق الحياة.

وبعد تمكن المتهم من التخلص من المجني عليه، حتى قام بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه ووضعه بمساعدة المتهمة داخل بطانية ونقلاه بواسطة التوك توك إلى مكان العثور على الجثة، وهناك سكب المتهم كمية من البنزين على الجثة وأضرم النيران بها ولاذ بالهرب.