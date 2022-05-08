شاهد .. لعنة دنيا سمير غانم تصيبها.. تطور مُقلق في الحالة الصحية لـ ’’مربوحة‘‘ بطلة مسلسل الكبير أوي بعد إصابتها بالمرض الخبيث ! (تفاصيل مُبكية)

انت الان تتابع خبر لعنة دنيا سمير غانم تصيبها.. تطور مُقلق في الحالة الصحية لـ ’’مربوحة‘‘ بطلة مسلسل الكبير أوي بعد إصابتها بالمرض الخبيث ! (تفاصيل مُبكية) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

بحث عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رحمة أحمد، صاحبة شخصية مربوحة في مسلسل الكبير أوي 6 ضمن السباق الدرامي 2022، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخراً.

وكشفت الفنانة الشابة عن تعرضها لوعكة صحية خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة أون، الأربعاء الماضي، وكشفت عن تعرضها لمشكلات صحية خلال الفترة الأخيرة.

وتعاني رحمة أحمد الشهيرة بـ"مربوحة" من بعض المشكلات الصحية في المرارة والكلى ولكنها ليست مشكلات خطيرة وحالتها الصحية مستقرة حاليا وخلال الأسبوع القادم تخضع لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل للوقوف على التشخيص النهائي لحالتها الصحية.

وأثارت الفنانة رحمة أحمد الجدل بعد إعلانها عن تعرضها لوعكة صحية مع نهاية تصوير المسلسل، وهو ما دفعها للاعتذار عن عدم حضور الحلقة التليفزيونية التي سجلت آخر أيام شهر رمضان المبارك من أجل العرض خلال موسم العيد، حيث عرضت الحلقة بحضور المخرج أحمد الجندي والفنان حاتم صلاح وهشام إسماعيل وعدد من شباب المسلسل.

وقال بعض الناشطين أن مربوحة أصيبت بلعنة دنيا سمير غانم بعد أن نجحت في الاستحواذ على مكانها في مسلسل الكبير أوي.

أبطال الكبير أوي 6

وشاركت الفنانة رحمة أحمد في دور هو الأكبر لها في مشوارها الفني من خلال مسلسل الكبير أوي 6 مع الفنان أحمد مكي وعدد كبير من النجوم منهم هشام إسماعيل ومحمد سلام وهشام إسماعيل وليلى عزالعرب وعبدالرحمن ظاظا وعدد كبير من ضيوف الشرف والمسلسل من تأليف ورشة بإشراف مصطفى صقر ومن إخراج أحمد الجندي ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي للإنتاج الفني وعرض المسلسل بشكل حصري على شاشة قنوات أون خلال الموسم الرمضاني.