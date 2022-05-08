شاهد .. سألوا النجمة نوال الزغبي عن سبب طلاقها فكشفت ما كان يطلبه منها زوجها أن تفعله كل صباح بكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة نوال الزغبي عن سبب طلاقها فكشفت ما كان يطلبه منها زوجها أن تفعله كل صباح بكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عن سبب زواجها مرة واحدة فقط رغم تمتعها بجمال ونجومية كبيرة.

وأوضحت : "تزوجت صغيرة في عمر 18 سنة، وكانت تجربة فاشلة لأنها وصلت في النهاية إلى الانفصال، وذلك كانت مسئولية كبيرة علىّ بسبب وجود أولاد بيننا مسئولين منى، وتعبت كثيراً حتى كبر أولادى، ومن هنا بدأت أشعر بالراحلة بعض الشيء".

وعن سبب فشل زيجاتها قالت نوال الزغبي إنها لن تكرر تجربة الزواج من شخص يقيدها، وقالت: "نجومية الفنانة مع الرجل الشرقي مشكلة في بعض الأحيان وقد تظهر الغيرة والمشاكل" في إشارة لكونه حاول منعها من الاستمرار في الفن وطالبها بالتوقف عن الغناء.

وكشفت نوال الزغبى عن سر محافظتها على جمالها ورشاقتها طوال الوقت، قائلة: "مش باكل كثير وبنام أقل شيء 9 ساعات، وبنام بدرى أخرى الساعة 12، وبشرب مياه كتير وعايشة حياة طبيعية وبعمل رياضة كتير، كما إننى أحاول أكون مبسوطة طول الوقت، وعندما أسافر أوروبا الناس بتشوفنى ويسألونى عن عمرى وفاكرنى 28 سنة".