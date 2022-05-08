شاهد .. سخروا من بيغ رامي وعيّروه بفقره ومهنة والده المحتقرة لكنه صدم الكل بما فعله ولم يخجل !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر سخروا من بيغ رامي وعيّروه بفقره ومهنة والده المحتقرة لكنه صدم الكل بما فعله ولم يخجل !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

لطالما اعتبر لاعب كمال الأجسام المصري بيج رامي من الشخصيات الطموحة، التي جعلت من الفقر مطية يمتطيها في سبيل تحقيق الحلم، بالوصول إلى النجومية والعالمية.

فالنجم الرياضي المحترف البيغ رامي جعل علم بلاده يرفرف عالياً في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية التي تستضيف أقوى بطولات كمال الأجسام في العالم.

ويبلغ عمر رامي كهل البالغ من العمر 37 عاماً، فهو من مواليد الـ 16 من شهر سبتمبر/أيلول في العام في محافظة كفر الشيخ المصرية.

أقام الرياضي ولازال في دولة الكويت وما لا يعرفه الجميع عن بيغ رامي أنه درس في معهد الخدمة الاجتماعية الجامعي في محافظة كفر الشيخ وبعد التخرج من صفوف المعهد عمل سماكاً وهي مهنة أبيه وأجداده، دفعه حبه العميق للرياضة، للمشاركة في عدة بطولات رياضية في لعبة كمال الأجسام.

وقبل تحقيقة انجازه الرياضي كان النجم الكبير كغيره من العظماء موضع سخرية نتيجة فقره ومهنته التي يزدريها بعض "المرضى" وضعف تعليمه فصعقهم بما فعل دون خجل مما كان عليه.