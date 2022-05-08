شاهد .. سألوا سماح أنور عن العلاقة العاطفية السرية بينها ويحيى الفخراني فأجابت بدون ذرة خجل و بجرأة غير مبسوقة !!

انت الان تتابع خبر سألوا سماح أنور عن العلاقة العاطفية السرية بينها ويحيى الفخراني فأجابت بدون ذرة خجل و بجرأة غير مبسوقة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

في لقاء سابق مع برنامج ماسبيرو كانت قد كشفت الفنانة المصرية سماح أنور ​​​​​​عن حقيقة زواجها من الفنان يحيى الفخراني سراً وعلاقتهما العاطفية.

وإجابةً علي السؤال الذي وجهه لها مقدم البرنامج سمير صبري عن حقيقة علاقتها العاطفية وزواجها من الفنان يحيي الفخراني سرّاً ردّت الفنانة بجرأة ودون خجل نافيةموضوع حدوث كل ذلك وقالت أن هذا السؤال دائما يوجه لها في كل حواراتها.

ونفت سماح أنور الشائعات بلفظ صريح قائلة:"لم أتزوج يحيى الفخراني، الناس دائما تربط هذه الأقاويل عندما يجدون اثنين يعملون معا في أكثر من عمل".

وتابعت خاتمة: "كنت في هذه الفترة شاركت يحيى الفخراني أكثر من عمل، بدأوا يقولون أكيد يحبان بعضهما البعض، أكيد سيتزوجان، أكيد تزوجا بالفعل، لكن لم يحدث ذلك وأحترمه كثيرا".