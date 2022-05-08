شاهد .. أخيراً.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتكشف للعلن حقيقة حصولها على مؤخر طلاق 15 مليون و24 سيارة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أخيراً.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتكشف للعلن حقيقة حصولها على مؤخر طلاق 15 مليون و24 سيارة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة ياسمين صبري، حقيقة حصولها على مبلغ 15 مليون جنيه، من طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأيضًا ما نشر حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنعا للملابس و امتلاكها 24 سيارة.

وأكدت الفنانة ياسمين صبري وفقًا لـ «صدى البلد» أنها تزوجت بدون مهر أو مؤخر صداق، وأن أبو هشيمة كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجأها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على كل هذه الأشياء كلام غير صحيح.

وأشارت إلى أن فترة الزواج كانت سلسة ، وأنها تكن له كل الاحترام ، وأن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه