شاهد .. هذه هي اللقطة التي فضحت إلهام شاهين في مسلسل ’’بطلوع الروح‘‘ وعرضتها للانتقادات.. لن تصدق ماذا فعلت بالخطأ !! (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه هي اللقطة التي فضحت إلهام شاهين في مسلسل ’’بطلوع الروح‘‘ وعرضتها للانتقادات.. لن تصدق ماذا فعلت بالخطأ !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

حقق مسلسل بطلوع الروح نجاحا كبيراً بعد عرض جميع حلقاته في شهر رمضان المنصرم، ولكن هناك مشهد أثار الجدل كثيراً للفنانة إلهام شاهين، وهو خطأ لم يلحظه القائمون على المسلسل خلال التصوير وعمليات المونتاج.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة ظهرت الفنانة إلهام شاهين بدور "أم جهاد" قائدة لواء "الخنساء" في ولاية الرقة، التي تقوم بتنفيذ عقاب على إحدى السيدات التي حاولت الهرب وتجلدها 50 جلدة.

وبعدما تنهي مهمتها تذهب للصلاة، وفي المشهد تقوم "أم جهاد" بوضع "سجادة الصلاة" على الأرض ولكن بشكل غير صحيح، لتضع المكان الذي من المفترض أن نضع عليه الرأس مكان القدم.

وأثار المشهد سخرية كبرى على وسائل التواصل في شهر رمضان وهاجم الكثير إلهام شاهين، وقال أحدهم: دي طلعت مبتعرفش تصلي يا جدعان.

الجدير ذكره أن مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.