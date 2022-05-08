شاهد .. طغت بجمالها على ياسمين صبري.. أول ظهور لـ ’’إخلاص‘‘ إبنة طلال مداح يزلزل الأنترنت وهكذا أهانت محمد عبده ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر طغت بجمالها على ياسمين صبري.. أول ظهور لـ ’’إخلاص‘‘ إبنة طلال مداح يزلزل الأنترنت وهكذا أهانت محمد عبده ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

وجه ‏الفنان محمد عبده رسالة محبة واعتذار، قبل أيام وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر، لعائلة وجمهور ومحبي الفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح.

وقال الفنان محمد عبده خلال مقطع فيديو: بمناسبة العيد المبارك أتقدم بالتهاني لكم ولشعوبنا وجميع شعوب الجزيرة العربية والمسلمين والمؤمنين عامة".

وأردف: "أتقدم بالاعتذار منهم ومن عشاقهم وجميع أهلهم وذويهم ففي مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شوي.. أرجو السماح.. وأرجو من مريديهم وأحبائهم أن يعذروني في ذلك التعبير اللي كان فقط فني".

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وقال فنان العرب، خلال أحد البرامج التي أذيعت في رمضان، إن أغنية "وطني الحبيب" للراحل مداح "مسروقة"، كما ذكر أن الراحلين أبو بكر سالم ومداح لم يتركا إرثا وطنيا في الفن.

وأثار محمد عبده استياء عدد من الجمهور بعد تصريحه حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم.

من بين المستائين كانت إخلاص.. إبنة طلال مداح حيث تداول نشاطون صوراً لها وذلك بعد ردها على الفنان محمد عبده الذي تعرض لهجوم بسبب تصريحاته عن أغاني والدها الوطنية.

وردت إخلاص على كلام الفنان محمد عبده التي سخر فيها من والدها واتهمه بسرقة لحن أشهر أغانيه الوطنية "وطني الحبيب"، من أغنية يمنية قديمة بعنوان "من يحب وطنه عليه أن يقدم له أفضل ما لديه".

وقالت اخلاص طلال مداح في منشور على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي: "عديم الود يظهر ما يخفيه الزمن مهما تحداه".

ولفتت إخلاص نظر الناشطين بجمالها الكبير، حتى أن بعضهم قال إنها أجمل بكثير من ياسمين صبري.