شاهد .. يحيى الفخراني اعترف بحبه لها دون خجل وعشقها الجنوني أبكاه دماً في ’’ليالي الحلمية‘‘ .. لن تصدق من هي ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر يحيى الفخراني اعترف بحبه لها دون خجل وعشقها الجنوني أبكاه دماً في ’’ليالي الحلمية‘‘ .. لن تصدق من هي ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان المصري الشهير يحيى الفخراني عن أعظم الذكريات التي ارتبطت بذاكرته من مسلسل ليلي الحلمية.

يقول الفنان الكبير في إحدى لقاءاته المتلفزة : إنه "وبعد نجاح الجزء الأول من ليالي الحلمية، قابلت الدكتور يوسف إدريس وأشاد بي وقال لي: "انت عارف ان انت الفنان الوحيد بتاعنا" يقصد المثقفين".

ويستدرك الفخراني: "وفي تلك الليلة لم أنم وفكرت لماذا قال ذلك، وقررت التغير، لذلك عندما عُرضت عليّ الفوازير وافقت على الفور وظهرت بشكل لطيف".

ويضيف القدير الفخراني: "في الجزء الثالث من ليالي الحلمية شعرت بأن المسلسل قد انتهي، وقلت ذلك لأسامة، ولكنه أصر على كتابة الجزء الرابع، فأعتذرت عن وجودي فطلب مني تقديم مشهدين فقط وقد كان، وعندما قدم الجزء الخامس لم أكن فيه.

وفي ختام ذكرياته الذاتية في المسلسل يصدم الفخراني جمهوره ببكائه دون خجل ان من أصعب مشاهد ليالي الحلمية مشهد موت أمي التي قدمته هدي سلطان، فتصادف التوقيت موت أمي في الحقيقة مما جعلني أبكي بشدة في المشهد، ولم أستطع التوقف حتى انصرفت" إذ كثيراً ما أكد حبه لوالدته وامتنانه لها.