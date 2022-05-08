شاهد .. سألوا مها الصغير زوجة أحمد السقا عن سبب طلاقها وخراب بيتها بعد 22 سنة زواج ؟؟.. فأجابت دون خجل وكشفت السر الذي لا يعرفه أحد !

انت الان تتابع خبر سألوا مها الصغير زوجة أحمد السقا عن سبب طلاقها وخراب بيتها بعد 22 سنة زواج ؟؟.. فأجابت دون خجل وكشفت السر الذي لا يعرفه أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الإعلامية المصرية مها الصغير في وقت سابق ضيفة على قناة CutheCrap عبر يوتيوب وكشفت أسرار عن علاقتها مع زوجها الفنان أحمد السقا.

وفجرت مها الصغير مفاجأة خلال اللقاء، مشيرة إلى أن الطلاق وقع بينها وبين أحمد السقا مرتين من قبل، وأن الأسباب التي دفعتها لطلب الطلاق تتلخص في عدم قدرتها على تحمّل الضغوط.

وقالت مها الصغير: "اتجوزت وأنا عندى 20 سنة، لما اتطلقنا مكنتش قادرة أستحمل الخلافات، وده كان بعد ما خلفت أولادى التلاتة، بسبب مشاكل كتير أوى أوى، فعملت وقفة لأنى كنت بسعى لإرضاء الآخر دايما لكن مبرضيش نفسى".

وتابعت مها قائلة: "معرفش ليه الراجل بيتحول بعد الجواز ، لـ سى السيد، فتتصـدمى بقى بالواقع، أنا عندى طموح زى ما أنت عندك، وعندى أحلام، ويمكن يكون ده حصل لأننا اتجوزنا صغيرين أوى".

ومن جهته كشف الفنان أحمد السقا، إن زوجته الإعلامية مها الصغير، صاحبة الفضل الأول في استمرار زواجهم لأكثر من 22 عاماً، والحفاظ على كيان الأسرة، لافتاً إلى أنه تعرض للموت 6 مرات وكان آخرهما العام الماضي عندما حدث حادثة بسيارتي الخاصة وانقلبت الطريق الصحراوي ولكنه نجي بأعجوبة من الحادث.

وكان أحمد السقا قد تزوج من مها الصغير في العام 1999 عن قصة حب ، وذلك على الرغم مما تردد حينها عن وجود مشاعر بينه وبين منى زكي، لكنه فاجأ جمهوره بزواجه من مها والتي أنجبت له ياسين وحمزة ونادية، وكانت مها قد ارتدت الحجاب لفترة ومن ثم عادت لتخلعه مرة أخرى.

ويعيش الثنائي منذ عشر سنوات حياة زوجية هادئة بعيداً عن المشاكل والشائعات أيضاً حيث أن هذه المرة الأولى التي يتردد فيها وقوع الطلاق بينهما.