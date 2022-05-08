شاهد .. خطوبة ياسمين عز الدين مذيعة MBC مصر من أبوجبل تشعل الأنترنت ! غزل بلا حدود ودون خجل ! (الحقيقة الكاملة)

انت الان تتابع خبر خطوبة ياسمين عز الدين مذيعة MBC مصر من أبوجبل تشعل الأنترنت ! غزل بلا حدود ودون خجل ! (الحقيقة الكاملة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي - سيما - بأخبار تتحدث عن خطوبة حارس مرمى المنتخب المصري أبوجبل من الإعلامية الشهيرة في شبكة الإم بي سي ياسمين عز.

ولعل هذه الضجة قد جاءت بعد أن أثارت حلقة حارس مرمى الزمالك والمنتخب القومي محمد أبو جبل، مع الإعلامية ياسمين عز، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

والضجة الحاصلة نتجت وفقاً لمتابعين لسببين ، الأول التصريحات الساخنة التي أطلقها أبو جبل، والثاني طريقة إدارة الحوار من مقدمة البرنامج في التعامل مع الحارس والتى وصفها البعض بـ الغزل المبالغ فيه .

وفي الحلقة خرجت الإعلامية عن اسلوب الحوار المتبع في البرنامج وتحدثت وكأنها تغازل اللاعب، خاصة بعدما قالت صراحة ودون خجل وأبو جبل جالس على الكنبة إلى جوارها "أنت مورد وخدودك حمرا"كمثال فقط.

هذا وعلق الجمهور على الصور والفيديوهات المنتشرة بشكل كبير مؤخراً، مؤكدين إعجاب الإعلامية ياسمين عز بحارس المرمى محمد أبو جبل، وعقدوا مقارنة مع حلقة سابقة جمعت الإعلامية وفاء الكيلاني والفنان تيم الحسن قبل زواجهما، وهي تقول له: "تيم أنا عايزة أتجوزك"، ليرد عليها قائلًا: "بقبل فورًا حبيبة قلبي".