شاهد .. الكشف عن السرّ المخفي والصادم وراء شحوب وجه شام الذهبي صباحية ليلة الدخلة.. هذا ما حدث لها !؟

انت الان تتابع خبر الكشف عن السرّ المخفي والصادم وراء شحوب وجه شام الذهبي صباحية ليلة الدخلة.. هذا ما حدث لها !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

ولدت شام الذهبي في عام ١٩٩٢، وتبلغ من العمر ٢٩ عام، وبرجها الفلكي برج الأسد، ولدت بمدينة دمشق بسوريا، شام هي ابنة الفنانة أصالة.

والدها أيمن الذهبي، وأخيها هو خالد الذهبي، عاشت شام الذهبي مع والديها وأخيها خالد في جو عائلي مليء بالحب والود والتعاطف حتى عام ٢٠٠٥، عندما أعلن والديها الانفصال.

هذا وفي اليوم التالي لدخلة شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة نصري من زوجها بعد زفاف أسطوري انتشرت صورة لنجلة أصالة ظهرت فيها شاحبة الوجه ما جعل الوسط يتساءل عن وضعها الصحي" حصل إيه للبنت ، مالها شاحبه، هو أنتي بخير ، مال وجهك مشحوب".

وفي الصورة ظهرت "شام" مع زوجها وهو يحتضنها وقد بدت علائم شحوب الوجه الذي لم تغادره ملامح السعادة.

ومع هذه الضجة والسؤال الدؤوب عن وضع الشابة الصحي أكدت مصادر طبية أن ذلك أمر طبيعي ولا يعد مرضاً وعلى الأغلب نتج عن طبيعة المكياج والمواد اللاصقة التي تستخدمها العروس عادة في زفافها.

الجدير بالذكر أن نجلة أصالة تم زفافها بمراسم أسطورية حضرها معظم فناني الوسط وشخصيات كبيرة.