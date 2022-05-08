شاهد .. عرافة لبنانية شهيرة صعقت ياسمين صبري وتنبأت بحدوث أمر غير متوقع لأبوهشيمة وهيفاء وهبي.. مفاجأة مدوية صدمت الكل !!

انت الان تتابع خبر عرافة لبنانية شهيرة صعقت ياسمين صبري وتنبأت بحدوث أمر غير متوقع لأبوهشيمة وهيفاء وهبي.. مفاجأة مدوية صدمت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت العرافة اللبنانية وداد جابر عن مجموعة من التوقعات الصادمة خلال حلولها ضيفة مع الاعلامي تمام بليق في احدث حلقات برنامجه مع تمام في أكتوبر الماضي.

على الجانب الفني، أطلقت وداد جابر توقعاتها حول عدد من نجوم الفن في لبنان من أبرزهم كل من نوال الزغبي. هيفاء وهبي ووائل كفوري ونانسي عجرم واليسا ونجوى كرم.

عن نوال الزغبي، قالت وداد جابر: “ستعلن عن اربتاطها بأحد الاشخاص المهمين وستنتقل الى شركة انتاج اخرى وستكون في حداد على احد الاشخاص وهناك خوف على اخاها ولكن الله سينجيه”.

وقد فاجئت العرافة اللبنانية وقتها ياسمين صبري متوقعة رجوع هيفاء وهبي لزوجها السابق، حيث قالت ان هيفاء وهبي"ستتعرض لحادث قوي وانتكاسة صحية، وسيعرض عليها مركز مهم قد يكون سياسيا وستعود الى طليقها أحمد ابو هشيمة ولو بالسر وستتعرض والدتها لمرض بسيط".

الجدير ذكره أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أعلن انفصالة من زوجته الفنانة ياسمين صبري خلال الايام القليلة الماضية.