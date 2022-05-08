شاهد .. سألوا الفنان يحيى الفخراني عن سبب رفضه العمل مع السندريلا سعاد حسني فصدم الكل بإجابته .. لن تصدق ماذا قال !

انت الان تتابع خبر سألوا الفنان يحيى الفخراني عن سبب رفضه العمل مع السندريلا سعاد حسني فصدم الكل بإجابته .. لن تصدق ماذا قال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان يحيى الفخراني مؤخراً ضيفاً على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والمنتجة المصرية إسعاد يونس.

وتحدث الفخراني عن عدد من أدواره المهمة ومنها فيلما «إعدام ميت»، و «الكيف»، وفيلمه «خرج ولم يعد».

كما تحدث الفخراني عن علاقته بالفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

محمود عبدالعزيز تمنى الموت

تحدث الفخراني عن علاقته بالفنان محمود عبدالعزيز خلال أحداث فيلم «إعدام ميت»، وأنه خلال أحد المشاهد التي جمعتهم صفعه على وجهه، لينفجر عبدالعزيز باكياً، فسارع الفخراني للاعتذار وتقبيل رأسه.

وعن محمود عبدالعزيز أيضاً قال الفخراني إنه كان يريد الموت، بسبب الآلام التي ألمت به في آخر أيامه.

وقال الفخراني: «اتصلت بمحمود وشكا لي الآلام التي يعانيها، قلت له: (معلش استحمل)، لكنه قال إنه يريد الموت».

رفض البطولة أمام سعاد حسني



ويتذكر يحيى الفخراني أول اتصال تليفوني تلقاه من الفنانة سعاد حسني قائلاً: «كلمتني بعد فيلم الأقزام قادمون، وقالت إنها شافت الفيلم 12 مرة، وطلبت مني أوصل رقم تليفونها لمخرج الفيلم شريف عرفة والمؤلف ماهر عواد، وإنهم يتصلوا بيها».

وأضاف: "حاول ماهر عواد إقناعي بتمثيل فيلم مع سعاد حسني، وكان اسمه القفز من دائرة النار، لكنني رفضت لأنها كانت نجمة النجوم وكنت في بداياتي، وأحسست أنه خطر عليّ أن أقوم بالبطولة أمامها، رغم موافقتها ومحاولتها تطميني لكنني أصررت على الرفض".

الجدير ذكره أن الفنان يحيى الفخراني تعرض لوعكة صحية خلال الايام الماضية، نقل على اثرها للمستشفى.