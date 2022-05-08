شاهد .. أجمل من هيفاء وهبي.. لن تصدق من هي ابنة نجم الأكشن فان دام.. ممثلة شهيرة دخلت عالم الفن من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل من هيفاء وهبي.. لن تصدق من هي ابنة نجم الأكشن فان دام.. ممثلة شهيرة دخلت عالم الفن من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت مشاركة النجم العالمي الكبير البلجيكي الأصل فان دام مع الفنان المصري رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار ضجة كبير.

فكانت مشاركة نجم أفلام الإثارة والأكشن "فاندام" بمثابة مفاجأة وإحدى وسائل الجذب الحقيقية، حيث لم يتوقع الضيوف أن يشارك فاندام في المقلب، خاصة أن أجره مرتفع للغاية.

ولعل هذه المفاجأة فتحت باب التساؤلات الشتى عن الفنان لكن الأهم من بين كلِّ هذه الأسئلة من هي ابنته الفنانة الشهيرة والتي أكد مدونون عرب أنها تفوق كل الفنانات العربيات جمالاً بمن فيهن نانسي عجرم.

وبيانكا بري هي ممثلة أمريكية بلجيكية ولدت في يوم 17 أكتوبر 1990 في كاليفورنيا، وهي ابنة ممثل الأكشن الشهير جان كلود فان دام وزوجته لاعبة كمال الأجسام غلاديس بورتوغيس وهي شقيقة كل من كريستوفر فان فارنبرغ (مواليد 1987) و نيكولاس فان فارنبرغ (مواليد 1995).

إشتركت في تمثل عدة أفلام أكشن مع والدها مثل ألعاب الاغتيال في 2011 و ست رصاصات.