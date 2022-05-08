شاهد .. سألوا الفنانة أروى جودت عن سبب عنوستها 43 عاماً فكشفت وضعها الخاص بكلِّ جرأة ودون ذرة خجل !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة أروى جودت عن سبب عنوستها 43 عاماً فكشفت وضعها الخاص بكلِّ جرأة ودون ذرة خجل !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

كان ميلاد الفنانة أروى يحيى جودة في يوم 27 سبتمبر عام 1984 في جدة في المملكة العربية السعودية.

الفنانة المصرية"جودت" كانت قد ترعرعت في السعودية ومن ثم عادت لمصر لتكمل تعليمها، حيث التحقت بالأكاديمية البحرية في قسم التسويق.

وكانت قد بدأت أروى مشوارها الفني في سن 13 حيث عملت في مجال عرض الأزياء، ومن ثم بدأت التمثيل حيث ظهرت بعدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

قد لا يعلم الكثير منا أن أروى جودة مازالت حتى الآن عزباء،وقد يكون الأمر صادم للبعض، سيما وأنها تجاوزت الـ 43 عامًا.

وتتمتع الفنانة المصرية أروى جودة بجمال فريد وخاص من نوعه، فضلًا عن شخصية قوية ومثقفة، فقد يكون هذا حقًا سبب تجنبها للزواج حتى الأن، فيبدو أنها لم تحصل على شريك حياة مناسب لشخصيتها.

كذلك أكدت أروى جودت دون خجل وبكل جرأة في عدة حوارات على وضعها الخاص مبينة أن سبب عدم زواجها في كونها لم تجد حتى الآن، الرجل الذي يدفعها لاتخاذ خطوة الزواج عن اقتناع كامل.