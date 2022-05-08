شاهد .. مفيدة شيحة تفضح سرّ طلاقها وخراب بيتها بكل جرأة ودون خجل !! ما كان يفعله الزوج كل ليلة صدم الكل !

انت الان تتابع خبر مفيدة شيحة تفضح سرّ طلاقها وخراب بيتها بكل جرأة ودون خجل !! ما كان يفعله الزوج كل ليلة صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

أماطت الإعلامية مفيدة شيحة اللثام عن أسرار صادمة من قَصّة زواجها وطلاقها قائلةً إنّها كانت صغيرة في العمر عندما تَزَوّجت، ولم تبلغ 24 عاما وقتها.

وبيّنت أنها تزوجت بعد رفض طويل من أسرتها، وعاشت مع زوجها لمدة عام ونصف العام فقط.

ومع ذلك فقد اكتشفت خيانته في ذلك الوقت، وقالت إنّها شَعُرَت بأنّه يريد الانتقام منها ومن أسرتها بسبب رفضهم له لفترة طويلة من خلال خيانتها، لذلك انفصلت عنه بعد اكتشافها لخيانته.

كما وقالت مفيدة شيحة إنّها اكتشفت بعد ذلك أنّها لم تَكُن تُحِبّ زوجها ولم يكن يحبها أيضاً، بدليل ما حدث لزيجتهما وعدم استمرارها وخيانته لها، مشيرة إلى أنّها عَاشت سنة صعبة وقت طلاقها.

وبسبب وفاة والدها في الفترة نفسها، وكذلك إنجابها لابنتها، وظلت لفترة تَرعى ابنتها الرضيعة بعد الطلاق، لذلك قَرّرت البحث عن عمل ودخول مجال الإذاعة وتقديم البرامج، وعاشت بدايات صعبة أيضاً بسبب عملها ورعايتها لابنتها، ولكنّها كانت فترة مفيدة لها لكي تتجاوز كل الصعوبات العائلية التي مرت بها.

والسيدة مفيدة شيحة هي اعلامية مصرية، ولدت في 6 سبتمبر 1971. شاركت في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية .

وتخصصت الإعلامية في برامج المنوعات، منها: سكوت حنغني، دقيقة مفيدة، الستات مايعرفوش يكدبوا، الشيف ومفيدة في قناة cbc