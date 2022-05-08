شاهد .. أول ظهور للفنانة ’’ياسمين صبري‘‘بعد إعلان إنفصالها من أحمد أبو هشيمة.. شكلها صدم الكل ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور للفنانة ’’ياسمين صبري‘‘بعد إعلان إنفصالها من أحمد أبو هشيمة.. شكلها صدم الكل ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت الفنانة المصرية في صور عقب تعاقدها على بطولة مسلسل يحمل اسم الشادر في أول ظهور لها عقب الأنباء الخاصة بالطلاق .

وأظهرت الصور وجودها بجانب زميلها أشرف عبد الباقي والمخرج سامح عبد العزيز ومنتجة العمل ، بعد أن تعاقدت على المشاركة في بطولة العمل المكون من 15 حلقة.

ويجري تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، ويعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، ويشهد عودة ياسمين صبري للتمثيل بعد غياب لم تعتد عليه لفترة طويلة.

ويأتي تعاقدها على مسلسل جديد بعد انفصالها مما جعل البعض يعتقد أن الطلاق وقع بسبب رغبة ياسمين صبري في العودة إلى التمثيل مجددا .