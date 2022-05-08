شاهد .. مفاجأة صادمة.. زواج جدة شهاب ملح من شاب غير عربي يصغرها بـ50 عاماً !! (اتفرج الصور)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات جديدة لجدة نجم مواقع التواصل الاجتماعي ​شهاب ملح​ الى جانب شاب قيل بأنه زوجها الجديد.

اما اول شخص نشر هذه الصور كان حفيدها شهاب مشيرا الى إلى أن الشاب الظاهر إلى جانب جدته الثمانينية هو زوجها الجديد الذي يصغرها بـ50 عاما لافتاً إلى أن جدته تبلغ من العمر 80 عاماً بينما يبلغ عريسها 30 عاما فقط ويحمل الجنسية التركية. لكن هذه الاخبار لا زالت غير مؤكدة في وقت ان الجمهور يؤكد ان شهاب قد ألف هذه الاخبار لرفع نسب التفاعل لديه.