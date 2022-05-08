شاهد .. أجمل من هيفاء وهبي ! صورة فيروز في ليلة الدخلة تبهر أبصار الكل بجمالها الشديد !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أجمل من هيفاء وهبي ! صورة فيروز في ليلة الدخلة تبهر أبصار الكل بجمالها الشديد !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للسيدة فيروز في فستانها الأبيض في يوم زفافها وهي محاطة بثلاث سيدات وهو ما شكل صدمة لجمهورها الذي أكد أنها تفوقت على جميلات الوطن العربي من حيث الجمال والسكينة في حفل الزفاف بما فيهن الحسناء ياسمين صبري وهيفاء وغيرهن.

في سياق متصل شهد حفل افتتاح بطولة كأس العرب حضور السيدة فيروز وهو آخر ظهور رسمي للفنانة العملاقة.

وغنت كل من فيروز وأم كلثوم في حفل افتتاح بطولة كأس العرب عبر تقنية الهولوجرام، فيما ظهر الفنان سعيد صالح في إحدى اللقطات أيضا.

جديد بالإشارة أنه وبحضور الأيقونة فيروز كان قد قام 3 مطربين بغناء النشيد الخاص ببطولة كأس العرب، بغناء مقطوعة من كل نشيد وطني للبلاد العربية من ضمنه النشيد اللبناني بلاد العملاقة فيروز.