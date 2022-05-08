شاهد .. مأذون شرعي يكشف للعلن عن تكلفة طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة.. أرقام فلكية لا تخطر على عقل !!

انت الان تتابع خبر مأذون شرعي يكشف للعلن عن تكلفة طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة.. أرقام فلكية لا تخطر على عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشر المأذون الشرعي المصري مصطفى صالح قيمة تكلفة طلاق الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، حيث تكلف 296 مليون جنيه ، دون التأكد من حقيقتها.

وكتب المأذون الشرعي عبر صفحته على فيسبوك: "انفصال أحمد أبو هشيمه عن ياسمين صبري تكلفته 296 مليون جنيه ،مؤخر 15 مليون جنيه ، وفيلا بالتجمع ب 77 مليون ، و2 سيارة ب 12 مليون ، ومجوهرات ب 138 مليون جنيه وشقة بالدور الرابع في الشيخ زايد ب 54 مليون بمحتوياتها ".

وأضاف: "أرقام فلكية يدفعونها حتى لو مش حقيقية بهذا الحجم بينما ملايين المسلمين يبيتون بلا عشاء".