شاهد .. بعد أن أغاظها باسم مولودته ! لن تصدق فارق العمر الصادم بين سمية الخشّاب وأحمد سعد.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك !!

انت الان تتابع خبر بعد أن أغاظها باسم مولودته ! لن تصدق فارق العمر الصادم بين سمية الخشّاب وأحمد سعد.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

شُغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي برصد أخبارٍ حول فارق العمر بين أحمد سعد وطليقته سمية الخشاب.

ولجأ الناشطون الى موقع "ويكيبيديا" للكشف عن عمر الخشاب الحقيقي، وهو45 سنة، إذ أنّها من مواليد عام 20 أكتوبر 1976.

أمّا سعد فيبلغ من العمر 40 سنة، إذ أنه من مواليد عام 20 أغسطس 1981 ، ما يكشف فارق السن بينهما، وبالتالي فإنّ سمية أكبر من طليقها بحوالي 5 سنة.

وبدأت الفنانة مشوارها الفني في عام 1993 إذ كانت قد بدأت تقديم أغانٍ، كما درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية.

ومؤخراً كان قد ارتزق الفنان المصري أحمد سعد وطليق الفنانة سمية الخشاب بمولودة جديدة من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وقام بتسميتها على نفس اسم زوجته في اختيار راى فيه الجمهور إغاظة لطليقته.

وكشف أحمد سعد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram المفاجأة بفيديو وهو يؤذن في أذني ابنته، وعلق على الفيديو قائلا: "الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم أجعلها من الصالحين الأبرار".

وفور نشر مقطع الفيديو تلقى أحمد سعد العديد من التهاني من قبل أصدقائه وجمهوره، قائلين: "ألف مبروك" و"تتربى في عزك" و"بسم الله ماشاء الله اللهم بارك".

هذا وكان الفنان المصري قد احتفل بعد قرانه على علياء بسيوني العام الماضي واقتصر الحضور على الأسرة فقط، وعدد من الأصدقاء والمقربين.

في سياق متّصل ظهر أحمد سعد في الحلقة 29 من مسلسل "الكبير أوى 6" ضمن الفنانين الحاضرين إلى مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، وقامت مربحة بعمل لقاء تليفزيوني معه، وأثناء اللقاء يأتي حزلقوم ليرحب به