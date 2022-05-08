شاهد .. طلبوا من كريم بنزيما رأيه الصريح في الفرعون المصري محمد صلاح فصدمت إجابته الكل !

انت الان تتابع خبر طلبوا من كريم بنزيما رأيه الصريح في الفرعون المصري محمد صلاح فصدمت إجابته الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، رأيه في النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي.

وقال بنزيما، في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة: "محمد صلاح لاعب موهوب جدا، إنه أحد أفضل لاعبي العالم".

وأضاف: "صلاح يذكرني بكريستيانو رونالدو، هو لاعب مفيد لهذا الفريق، ولأي فريق في العالم".

وتابع المهاجم الدولي الفرنسي: "من الجيد دائما أن ترى زميلا لك في اللعبة يعمل بشكل جيد".

وعزز الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفا خلال فوز فريقه على مانشستر سيتي 3-1 في إياب نصف النهائي وبعد نهاية دور نصف النهائي من المسابقة.

ورفع كريم بنزيما رصيده لـ15 هدفا في الصدارة ليحسم تقريبا لقب هداف المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه يحتل المركز الثالث في لائحة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 86 هدفا.

ومع خروج أغلب المنافسين الأقرب له في ترتيب هدافي المسابقة، يبقى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الوحيد الذي سيلعب النهائي في باريس، لكن مهمته مستحيلة وغير واقعية إذ يحتاج لتسجيل 7 أهداف كاملة في المباراة النهائية، مع عدم تسجيل بنزيما أي هدف.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع برصيد 8 أهداف ويبتعد عن الصدارة بفارق 7 أهداف.

وبعد إجراء 124 لقاء في المسابقة سجل 379 هدفا بواقع 3،06 هدف في اللقاء وهدف كل 29 دقيقة.

ويحتل بايرن ميونخ الصدارة في أفضل هجوم في النسخة الحالية برصيد 31 هدفا مقابل 30 هدفا لفريق ليفربول و 29 هدفا لمانشستر سيتي و28 هدفا لريال مدريد