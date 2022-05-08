شاهد .. ابنة الفنانة عمرو دياب تُشعل الأنترنت بظهور خادش في أحضان حبيبها !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة عمرو دياب تُشعل الأنترنت بظهور خادش في أحضان حبيبها !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، الجدل بصور جمعتها مع حبيبها والمحادثات التي تدور بينهما وذلك من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت جنا بملابس تظهر أجزاء كبيرة من جسدها وهي تحتضن حبيبها.



ونالت ابنة عمرو دياب، قدر كبير من الهجوم عليها وانتقاد جرأتها وإشهار مثل هذه العلاقة بصور جريئة مع حبيبها.

ولم يسلم عمرو دياب من توجيه النقد والهجوم عليه من البعض بسبب عدم متابعة حياة بناته اللاتي يقمن في الخارج ويقمن علاقات مع شباب بشكل علني وصريح.