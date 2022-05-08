شاهد .. الداعية مبروك عطية يصدم الكل بتعليق ناري بخصوص طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة !! ماذا قال ؟

انت الان تتابع خبر الداعية مبروك عطية يصدم الكل بتعليق ناري بخصوص طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة !! ماذا قال ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

عبر الداعية الديني الدكتور ​مبروك عطية​ عن إنتعاظه من المنشورات التي تعبر عن شماتة البعض بطلاق ياسمين صبري من ​أحمد أبو هشيمة​.



ونشر فيديو عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي قال فيه: "الزواج شريعة ربنا وأشيع أنهما تطلقا والطلاق شريعة ربنا... لماذا انقلبت الدنيا هكذا؟ ".



وتابع: "أهداها خاتماً في الأول بـ3 ملايين جنيه... هل كنتم معه خلال كتابة الفاتورة؟ النائب المحترم لو كان استشارني كنت نصحته بدفع 30 ألف جنيه فقط، بدلاً من هذه الملايين، والباقي تصدق به للفقراء، فإذا قال لي إنه يتصدق ويخرج الزكاة ويعمل الخير، فهو حر بماله وليس من شأن أحد التدخل".



وأضاف قائلاً:" أن كل من يشمت ويتحدث عن الهدايا الثمينة التي تمتلكها ياسمين، بأنهم يغارون منها، ويتمنون لو كانوا مكانها مطالباً الجميع بعدم التدخل في شؤون غيرهم".