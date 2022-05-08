شاهد .. عـاجل .. مصير مروع لمشهور سناب شات ’’يعقوب بوشهري‘‘ .. هذا ما حصل له وصدم الكل !! (صورة)

انت الان تتابع خبر عـاجل .. مصير مروع لمشهور سناب شات ’’يعقوب بوشهري‘‘ .. هذا ما حصل له وصدم الكل !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام نبأ صدور قرار من قبل السلطات الكويتية بالقبض على يعقوب بوشهري وتعميمه على المنافذ والمطار لإحالته إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالخمور، بعد ضبط يخت مملوك له محملا بـ 700 زجاجة خمر.

وكان بوشهري المتواجد حالياً في لندن، قال في مقطع فيديو عبر حسابه على "سناب شات" معلقا على القضية، حيث طالب بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكدا ثقته بالسلطات الكويتية كافة من جهات أمنية وتحقيق.

وأضاف أن "الجميع سيعلم حقيقة الأمر لاحقا، وبأنه على استعداد للعودة إلى الكويت في الحال إن استدعى الأمر"، لافتا بأنه "واثق من نفسه ويعلم ما لديه جيدا".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل قضية يخت بوشهري، وقالت في بيان لها إنه تم ضبط كميات متنوعة من الخمور عدد 693 زجاجة داخل يخت، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة الأثر والغدارة العامة للجمارك وفق وسائل إعلام كويتية.