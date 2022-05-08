شاهد .. لن تصدق أن ياسمين صبري هي من طلبت الطلاق من أبو هشيمة والسبب ما قام به الأخير من أمر مخجل.. أنكشف الحقيقة أمام الكل !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق أن ياسمين صبري هي من طلبت الطلاق من أبو هشيمة والسبب ما قام به الأخير من أمر مخجل.. أنكشف الحقيقة أمام الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدر اسم كل من الممثلة المصرية ياسمين صبري ورجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة اهتمام المتابعين في الوقت الحالي وذلك بعد تأكيد خبر انفصالهما والذي كانت ترددت شائعات عنه في الفترة الماضية.

وفيما خص سبب انفصال الثنائي الشهير، فقد أورد موقع “فوشيا” عن مصدر مقرّب من الثنائي ان الطلاق بينهما لم يقع بعد، وإنما حصل الإنفصال، مؤكداً ان عودتهما لبعض شبه مستحيلة وخاصة من جانب ياسمين صبري التي هي من طلبت الطلاق ووافق احمد ابو هشيمة نزولا عند رغبتها.

واضاف المصدر ان سبب الطلاق يعود لمشاكل حصلت بين الثنائي فيما خص موضوع الانجاب وعودة ياسمين للتمثيل بعد انقطاع لمدة عامين متتاليين.

واشار المصدر الى ان ياسمين ترغب في الوقت الحالي بالعودة الى التمثيل، وقد وضعت لنفسها خطة فيما خص هذا الأمر، ثم تفكر في الإنجاب، وهو الأمر الذي يعارضه احمد ابو هشيمة.

وشدد المصدر على ان ياسمين رفضت أن تتأنى أكثر من ذلك بشأن عملها لأنها ترى في ذلك ظلما لنفسها ففضلت الانفصال في الفترة الحالية.

وكتب رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، قائلا: “أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم”.

وتصدرت أنباء طلاقهما محركات البحث خلال الساعات الماضية. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، خصوصا بعدما حذف الثنائي صورهما معا وألغيا متابعة بعضهما بعضا من تطبيق إنستغرام.