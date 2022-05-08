شاهد .. وجهك كله بُق.. مخرج شهير سخر من حجم فم الفنان إسماعيل ياسين وعندما ذهب لطبيب تجميل تلقى صدمة العمر والذي لم يكن يتوقعها !!

انت الان تتابع خبر وجهك كله بُق.. مخرج شهير سخر من حجم فم الفنان إسماعيل ياسين وعندما ذهب لطبيب تجميل تلقى صدمة العمر والذي لم يكن يتوقعها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشأ الفنان إسماعيل ياسين، وسط أسرة ثرية، لكنه لم ينعم بهذا الثراء بسبب تصرفات والده الطائشة، إذ تزوج والده بامرأة متسلطة وعاشقة للبذخ، وكانت وراء إفلاسه، وعاملت سمعة بصورة سيئة، الأمر الذي دفعه لهجرة منزل الأسرة والسفر للقاهرة، بحثا عن فرصة للعمل وللهروب.

كان عمر "سمعة" في ذلك الوقت 17 عاما، ولذا واجه متاعب كثيرة، لا سيما أنه لم يجد أي شخص يقف بجانبه، واضطر للعمل في مهن كثيرة لتدبير لقمة العيش، ورغم صعوبة الظروف قرر أن يحقق حلم الشهرة والغناء، والتقى الكاتب أبوالسعود الإبياري الذي نصحه بالذهاب لفرقة بديعة مصابني لتقديم فن المونولوج.

حقق "سمعة" نجاحا كبيرا في حياته الفنية، لكنه واجه صعوبات كثيرة من أجل تكوين بيت وعائلة، حيث تزوج 3 مرات وأنجب ولدا وحيدا هو ياسين إسماعيل ياسين والذي عمل مخرجا بعد ذلك.

في عام 1960 تراجعت نجومية "سمعة" بسبب تكرار نفسه، الأمر الذي جعل الجمهور لا يفضل أعماله، كما ظهر جيل جديد سحب البساط من تحت قدميه، وتدهورت حالته الصحية بسبب ضعف عضلة القلب.

الفنانة الراحلة آمال فريد فجرت مفاجأة في تصريح لها قبيل وفاتها عندما قالت في إن زوجة إسماعيل ياسين كانت السبب الحقيقي وراء إفلاسه.

وقالت مصادر أخرى إنه أنفق أمواله على مسرحه الذي كان يخسر في سنواته الأخيرة بسبب انصراف الجمهور إلى نجوم آخرين.

ونشرت مجلة آخر ساعة في عددها الصادر يوم 8 يونيو عام 1955 خبراً عن فم إسماعيل يس الواسع والذي حقق له المكاسب.

وقالت المجلة بأن إسماعيل ياسين قد كسب من وراء فمه 70 ألف جنيه، وأنه كان على إستعداد لدفع 20 ألف جنيه لشركة تأمين وذلك للتأمين على أعضاء جسده.

بينما قالت صحيفة الأخبار بأن توجو مزراحي مخرج فيلم بابا والأربعين حرامي قد قال لإسماعيل ياسين بأنه يجب عليه أن ينظر للمرآة.

وقال له إن شكله ملخبط وأنه لا يصلح للعمل في السينما ، وأن وجهه كله بُق وطالبه بالذهاب إلى طبيب تجميل بشارع عماد الدين لتصغير فمه 3 سنتيمتيرات.

ذهب بالفعل ووجد أن تكلفة العملية ستكون 30 جنيهاً فلم يجد في جيوبه سوى 10 قروش ليرحل عن العيادة.

وجاءت مصلحة الضرائب المصرية ومنحته الضربة القاضية بعدما طلبت منه سداد مستحقات متأخرة.

وزادت حالة إسماعيل ياسين سوءا بعدما تراكمت الضرائب عليه، واضطر لبيع عمارته، وبلغ به الأمر للعيش في بدروم ولغناء في مطاعم متواضعة في لبنان لمواجهة متاعب الحياة، وفي 24 مايو 1972 مات "ملك الكوميديا" متأثرا بأزمة قلبية بعدما أشهر إفلاسه.