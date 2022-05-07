شاهد .. رجيم سحري أفقد النجمة ليلى علوي 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع فقط.. لن تصدق ما كانت تفعله يومياً بالسر !!

انت الان تتابع خبر رجيم سحري أفقد النجمة ليلى علوي 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع فقط.. لن تصدق ما كانت تفعله يومياً بالسر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

استطاعت عدد من النجمات خسارة وزنهن الزائد عن طريق اتباع حمية غذائية قاسية، وأبرزهن النجمة ليلى علوي.

وكشفت الفنانة المصرية ليلى علوي عن سر خسارتها لـ 30 كيلو جرام من وزنها الزائد وتمتعها بالرشاقة حاليا.

وأكدت ليلى علوي أنها أكثر سيدة شعرت بالتعب في الرجيم، بسبب اتباعها أكثر من حمية غذائية لم تأت بنتائج، وأضافت ليلى في لقائها بأحد البرامج أنها اتبعت ريجيمًا كيميائيًا وغيره من الحميات غير الصحية، لكنها في النهاية كانت تفقد وزنها بشكل سريع جدًا، ثم تكتسب مزيدًا من الوزن بمجرد التوقف عنه، وهو أمر غير مفيد لجسم الإنسان.

وعن أسرار حميتها الغذائية التي تسببت في فقدان وزنها بهذه الطريقة، تقول ليلى إنها اتبعت حمية صحية خلال 3 أشهر، كانت خلالها تقوم بشرب الكثير من المياه، وليكن ثلاث زجاجات، منها كوب ماء دافئ صباحًا، كما نصحت الفتيات اللاتي يرغبن في فقدان وزنهن، بعدم التسرع وضرورة تقسيم الوجبات على خمس مرات في اليوم بدلاً من ثلاث.

ونطلعك اليوم على نصائح ليلى علوي لخسارة الوزن بسرعة.

لجأت هذه النجمة الى مركز متخصص للرجيم له فروع في السعودية ومصر ودول الخليج كافة والتزمت معه في حمية محددة لها حيث يرسل هذا المركز لها يومياً وجباتها الى منزلها.



امتنعت ليلى عن الشوكولاتة وهي السبب الاساسي لبدانتها فكلما كانت تبدأ بإحدى الرجيمات كانت الشوكولاتة تغريها من جديد الى ان امتنعت عنها تماماً.



من اسرار نجاح هذا الديات هو تنظيم السعرات الحرارية فتنصح هذه النجمة بتناول 5 وجبات صغيرة منظمة خلال اليوم وهي كفيلة بسد الجوع والشعور بالشبع.



شرب كمية كبيرة من الماء يومياً على ان تكون الماء دافئة، تنصح هنا ايضاً بإضافة شريحة من الليمون الحامض او شريحة من البرتقال الى الماء الدافئ.



تصغير حجم الطبق الذي تتناولين به الاطعمة حتى تلتزمي بعدد سعرات حرارية اقل.



المشي يومياً لوقت يتراوح ما بين 30 و 45 دقيقة للمساعدة على حرق الدهون بسرعة وتفعيل عملية الهضم في الجسم.



المواظبة على نظام صحي معتدل بعد خسارة الوزن وذلك منعاً لاسترداده.



وفاجأت ليلي علوي الجمهور مؤخراً بأدائها لدور امرأة شريرة وقاسية في مسلسل «منورة بأهلها» مع المخرج يسري نصر الله في عمل جريء، اتسم بالإثارة ويعرض عبر منصة «اتفرج»