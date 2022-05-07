شاهد .. لن تصدق من يكون نجل ‘‘نورهان’’ حبيبة نور الشريف .. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من يكون نجل ‘‘نورهان’’ حبيبة نور الشريف .. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/08 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الفنانة نورهان، إن نجلها طلب منها دخول الوسط الفني ولديه القدرات والأدوات التي تؤهله لذلك، مضيفة: النجومية فتنة، بسبب إن الدنيا بتصفق له معجبه بكلامه وكثرة الأموال وانتشار كلامه وتقليد المعجبين له، النجومية كذبة محدش يصدقها.

وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أقبل النقد المتعلق بأعمالي الفنية ولكن دكتاتورة في قراراتي الشخصية ومظهري لأن محدش يقدر يقيمها غيري"

وورث نجلها معاذ موهبة التمثيل عنها وشارك في فيلم "عمر وسلمى"، في أول أدواره الكوميدية، حيث لعب ابن جار عمر "تامر حسني"، وحقق له الفيلم شعبية كبيرة .

وفي سنة 2017، أعلنت الفنانة نورهان، عن زواجها في سرية تامة، وذلك بعد قصة حب جمعت بينها وبين زوجها، وقالت نورهان وقتها: "تم عقد قراني رسميًا منذ 3 أيام، ما يهمني أن يكون لديه خلق وطيب القلب وبيننا تفاهم واحترام، وتزوجت بعيداً عن الأضواء لأنني إنسانة أحب الخصوصية جدا ولا أهتم بالمظاهر الفارغة"، وفي فترة ابتعادها عن العمل الفني ارتدت الفنانة نورهان الحجاب لفترة قبل أن تعود وتخلعه مرة آخرى.

واشتهرت نورهان بدورها المميز في مسلسل الحاج متولي والذي تسبب بلمعان نجمها.