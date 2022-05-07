شاهد .. سألوا وفاء عامر عن التنازلات التي قدمتها للمنتجين لدخول المجال الفني فأجابت وكشفت عن ما فعلوه بها !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر سألوا وفاء عامر عن التنازلات التي قدمتها للمنتجين لدخول المجال الفني فأجابت وكشفت عن ما فعلوه بها !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

ربما لا زال الجميع يستذكر اعتراف الفنانة المصرية وفاء عامر ودون خجل بأنها قدمت تنازلات في بداية مشوارها من أجل دخول المجال.

ووقتها قالت الفنانة المعروفة بأدوارها المثيرة للجدل إنها لجأت في البداية إلى أدوار الإغراء طمعا في المال والشهرة ورغبة في دخول المجال إذ طُلب منها ذلك.

كما كشفت وفاء أنها كانت تحتاج إلى المال في بداية حياتها ولذلك، لم ترفض أدوار الإغراء كونها كانت ترغب في تحقيق شهرة جماهيرية أيضاً.

وأكدت وفاء أنها وبعد ذلك توقفت عن تقديم هذه النوعية من الأدوار بناء على رغبة الجمهور الذي يراها في المكانة التي وصلت إليها.