شاهد .. سألوا كمال أبو رية عن سبب طلاقه لماجدة زكي وخراب بيته!؟ .. فأجاب دون خجل وبجرأة صادمة وكشف المستور !!

انت الان تتابع خبر سألوا كمال أبو رية عن سبب طلاقه لماجدة زكي وخراب بيته!؟ .. فأجاب دون خجل وبجرأة صادمة وكشف المستور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

كمال أبو رية وماجدة زكي، لم يبوح أي منهما عن أسباب الانفصال، إلا ان الفنان كمال أبو رية صرح ببعض الأسباب خلال تواجده في برنامج بوضوح في وقت سابق، مع الإعلامي عمر الليثي على قناة الحياة.

خرج الفنان كمال أبو رية عن صمته وقال حول طلاقه من زوجته السابقة الفنانة ماجدة زكي :"أخطأت في حق ماجدة زكي، عملت حاجات كتير ضايقتها، لكن الزمن بيغير الأحوال، والظروف أحيانا تغير الناس وأنا جيت في فترة شعرت إنها ليست السيدة التي تزوجتها، أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكني فوجئت إن مش ده اللي أنا اختارته"

أضاف الفنان كمال أبو رية في حواره قائلاً :"ماجدة زكي ساهمت بدور مؤثر في حياته من خلال تقييمها للأعمال التي كانت تعرض عليه"، مشيرا إلى أن انفصاله عنها أثر سلبا على حالته النفسية والمهنية، لا سيما أنه لم يعتد البعد عن أبنائه".

الفنان كمال أبو رية تقدم باعتذار مؤثر من زوجته الفنانة ماجدة زكي، مؤكدا أنه ارتكب عدة أخطاء أثناء شبابه، ولكنها تحملت المسئولية وقامت بتربية أبنائهما، وطلب منها ومن أولاده أن يسامحوه، بعد أن تركهم لفترة طويلة.

أضاف كمال موجها حديثه لماجدة زكي أثناء مشاركته في برنامج "واحد من الناس": إنتي ست مكافحة وقوية وربيتي ولادنا تربية كويسة، وبعتذر لك لأني غلطت ومكنتش بعمل حساب حاجات كتير لأني كنت صغيرا.

وتابع قائلا: أتمنى أنك تسامحني وولادي يسامحوني، والحمد لله إنتي خلفتي لي 3 أولاد كلهم على خلق، وكتر خيرك.

وأضاف: أنجبت من ماجدة زكي أحمد وكمال وحبيبة، وهم أصحابي، وانبسطت لما لقيت أحمد ابني بيمثل، وسعدت به مع والدته في مسلسل "قوت القلوب" وهو موهوب وطلته حلوة.

وواصل قائلا: حبيبة بنتي دي بقى ملاك وحنينة جدًا وكل حاجة حلوة فيها، ودخلت فنون تطبيقية علشان أساعدها في الرسم.

ولم يبحث كمال أبو رية عن تبرير لانفصاله عن زوجته السابقة ماجدة زكي ولكنه قدم شرحا لأسباب الطلاق في العموم قائلا: أثناء مشوار الحياة وتجربة الزواج، تحدث ظروف استثنائية، لو قدرت تستحملها وتعديها يبقى أفضل، لكن لو لم تقدر على التحمل فالانفصال أفضل، واستدرك قائلا: للأسف حالات الانفصال بقت زيادة في مصر، بسبب عدم التماس كل طرف العذر للطرف الثاني.