شاهد .. قبلة عبدالله الرويشد للفنانة أحلام على الهواء تشعل الأنترنت وتثير جدلاً واسعاً .. والجمهور مصدوم ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر قبلة عبدالله الرويشد للفنانة أحلام على الهواء تشعل الأنترنت وتثير جدلاً واسعاً .. والجمهور مصدوم ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو يرصد قبلة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد للنجمة الإماراتية أحلام الشامسي، وسط جدل واسع بين مؤيد ومستنكر.

ولم تشر الصفحات التي نشرت الفيديو إلى زمانه ومكانه، ولكن متابعته تُظهر أنه التُقط خلال اجتماع الفنانين الخليجيين في حفل "جلسات العاذرية" ضمن حفلات "موسم الرياض".

ورجحت المصادر أنه كان في شهر شباط (فبراير) الماضي، حيث أطلّت أحلام بقفطان أزرق اللون من المخمل المطرّز.



وقدّم الثنائي معاً أغنيتَي "رحلتي" و"لما قلبي" على أنغام موسيقى العود التي عزفها عبدالله الرويشد.