شاهد .. تصريح غير متوقع من رجل الأعمال أبو هشيمة قبل انفصاله عن ياسمين صبري.. ما قاله عن طليقته غير متوقع بتاتاً !!

انت الان تتابع خبر تصريح غير متوقع من رجل الأعمال أبو هشيمة قبل انفصاله عن ياسمين صبري.. ما قاله عن طليقته غير متوقع بتاتاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انفصال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وتحدث أبو هشيمة في مارس من عام 2020 عن خطوبته بياسمين صبري في لقاء مع RT Online بعد إعلانه ارتباطه بالفنانة.

وقال: "كنت مش بحب أكلم عن حياتي الخاصة وارتباطي بياسمين صبري حقيقة وليس إشاعة وأنا أعلنتها أمس وأتشرف بهذه العلاقة لكني لا أحب عن الحديث عن حياتي الشخصية وبعد الخطوبة سيأتي الزواج".

وبعد الزواج أجرى أبو هشيمة لقاءًا مع قناة سكاي نيوز عربية تحدث فيه عن زواجه ومدى حبه لياسمين صبري، قائلا: "الجواز استقرار وياسمين لايقة عليا في حاجات كتير وضافت لي حاجات من شخصيتها وأنا أضفت لها حاجات من شخصيتي وأنا وهى بنكمل بعض".

وخلال اللقاء وجه أبو هشيمة الشكر لكل من قاموا بتهنئته على زواجه.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت أنباء حول انفصال ياسمين وأبو هشيمة بشكل ودي، للمزيد من هنا:ياسمين صبري وأبو هشيمة يحذفان صورهما سويا بعد أنباء طلاقهما