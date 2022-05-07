شاهد .. سألوا الفنانة صباح عن سبب طلب الطلاق من رشدي أباظة صباحية ليلة الدخلة ؟؟ لكن إجابتها كانت صادمة وغير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة صباح عن سبب طلب الطلاق من رشدي أباظة صباحية ليلة الدخلة ؟؟ لكن إجابتها كانت صادمة وغير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

تعد الفنانة صباح واحدة من رائدات التمثيل والغناء والاستعراض، وأهم أيقونات الموضة فى تاريخ الفن العربى، وعاصرت العديد من الأجيال الفنية.

اشتهرت الفنانة صباح بكثرة زيجاتها، إذ وصل عدد أزواجها إلى تسعة لكن زواجها الأغرب كان من رشدي أباظة والذي استمر يوماً واحد فقط.

وحكت الشحرورة صباح قصة زواجها وطلاقها من رشدي أباظة في لقاء لها مع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود عبر قناة ART.

وقالت صباح: "مين ميبحبش رشدي أباظة؟! رشدي كان في لبنان بيعمل فيلم (إيدك عن مراتي) 1968، وفي الفيلم ده كنت هلبس فستان عروسة ونتجوز وكده، وخدناها جد أنا وهو، وأنا اتبسطت لأني رشدي جميل".

أضافت: "رشدي كان عنده أخت هنا في صيدا متجوزة، وروحنا اتجوزنا عندها، وهو كان جميل ولايقلي أوي، الموضوع بدأ لما كنا سهرانين بنتعشى وبعدين قالي عايز أتجوزك إيه رأيك، قولتله يلا معنديش مانع، واتجوزنا".

تابعت: "الصحافة كتبت أن صباح اتجوزت رشدي وخطفته من سامية جمال، وأنا خوفت أوي وقولت يا خبر أسود، وأختي قالتلي الدنيا قايمة عليكي، خوفت على اسمي وقولت للمحامي أرجوك عايزة أتطلق، رشدي قال لا يمكن، وأنا أصريت خوفا على فني واسمي.

استطردت: "هو كان متجبر شوية، كان جبار، وطلبت الطلاق، في الأول عاند كتير أوي، وقال لا يمكن أطلق، قولتله خلصني، محبتش الخناق، ولا التمادي في الشرب، ولا حبيت أخطف واحدة من جوزها، وفعلا طلقني.

صباح اليوم التالي لـ زواج الشحرورة صباح من رشدي أباظة، اتصل الدنجوان بشقيقته منيره، وأخبرها أنهما انفصلا ووقع الطلاب بينه وبين الفنانة اللبنانية في بيروت بعد 24 ساعة فقط.

وأوضحت قسمت رشدي أباظة أن سامية جمال غفرت لوالدها ما حدث، مشيرة إلى كونها عاشت معه أطول فترة زواج له، وكانت جيدة للغاية على الجانب الإنساني.